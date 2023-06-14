Названа стоимость восстановления Каховской ГЭС

На восстановление Каховской гидроэлектростанции потребуется около 200 миллиардов рублей, сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Его слова приводит «Интерфакс».

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«По оценкам специалистов, восстановление ГЭС потребует порядка 200 млрд руб. Размер экологического ущерба не поддается никаким подсчетам на сегодняшний день», - сказал Сальдо.

Он уточнил, что работы продлятся 1,5-2 года. К восстановлению можно приступить только после окончания боевых действий, констатировал врио главы региона.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. В зоне затопления оказались десятки населенных пунктов. Из Херсонской области эвакуировали более пяти тысяч человек, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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