Названа стоимость восстановления Каховской ГЭС
На восстановление Каховской гидроэлектростанции потребуется около 200 миллиардов рублей, сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Его слова приводит «Интерфакс».
«По оценкам специалистов, восстановление ГЭС потребует порядка 200 млрд руб. Размер экологического ущерба не поддается никаким подсчетам на сегодняшний день», - сказал Сальдо.
Он уточнил, что работы продлятся 1,5-2 года. К восстановлению можно приступить только после окончания боевых действий, констатировал врио главы региона.
Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. В зоне затопления оказались десятки населенных пунктов. Из Херсонской области эвакуировали более пяти тысяч человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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