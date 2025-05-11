Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах в Стамбуле

«Длительное и надежное (прекращение огня – прим. НСН) — и Украина готова встречаться», - сказал Зеленский.

Ночью 11 мая во время своего выступления перед журналистами российский президент Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, которые были прерваны весной 2022 года. Лидер РФ призвал провести встречу без предварительных условий 15 мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее СМИ сообщили, что план США, Европы и Украины по урегулированию конфликта содержит 22 предложения.