Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах в Стамбуле
Украина готова провести прямые переговоры с Россией после прекращения огня. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский президент Владимир Зеленский.
Он добавил, что Киев ожидает подтверждение Москвой полного прекращения огня с 12 мая.
«Длительное и надежное (прекращение огня – прим. НСН) — и Украина готова встречаться», - сказал Зеленский.
Ночью 11 мая во время своего выступления перед журналистами российский президент Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, которые были прерваны весной 2022 года. Лидер РФ призвал провести встречу без предварительных условий 15 мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее СМИ сообщили, что план США, Европы и Украины по урегулированию конфликта содержит 22 предложения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам посоветовали «не шутить» с телефонными мошенниками
- Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах в Стамбуле
- СМИ: На Шри-Ланке при падении автобуса в пропасть погибли минимум 16 человек
- Суд обязал актрису Ларису Гузееву выплатить долг по ЖКХ
- Трамп на фоне предложения Путина по Украине заявил, что это будет лучший мир
- СМИ: Путин отреагировал на провокацию Японии
- СМИ: План США, Европы и Украины по урегулированию содержит 22 предложения
- Путин рассказал о больших потерях ВСУ при нарушении перемирия
- В ВМФ опровергли сообщения о перехвате российской подлодки у Ла-Манша
- Стало известно о готовности Турции принять переговоры по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru