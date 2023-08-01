Аксенов: Рисков для снабжения Крыма питьевой водой нет

Политик напомнил, что Крым долгое время жил без воды из Северо-Крымского канала. Как отметил Аксенов, поступившей в водоем до разрушения Каховской гидроэлектростанции жидкости хватит для передачи на полуостров и полива еще на три месяца.

«Мы понимаем, что пострадает сельское хозяйство – это объективно, по орошению будут проблемы. По питьевой воде и бытовому водоснабжению Крыма никаких рисков нет, у нас наполнение водохранилищ на сегодня приличное», — цитирует главу Крыма РИА Новости.

Кроме того, Аксенов указал, что для подачи в Симферополь используют артезианские источники воды, город получает до 112 тысяч кубометров в сутки.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти скорректируют стратегию обеспечения региона водой из-за разрушения Каховской ГЭС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

