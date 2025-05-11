Путин рассказал о больших потерях ВСУ при нарушении перемирия
Российский президент Владимир Путин сообщил журналистам, что Вооруженные силы Украины понесли большие потери, пытаясь напасть на границу России в районе Курской и Белгородской областей во время майского перемирия.
По его словам, все атаки были отбиты российскими военными. По словам военных экспертов, они действия Киева не имели никакого военного значения, и проводились исключительно по политическим соображениям.
По данным Минобороны РФ на 10 мая, Вооруженные силы Украины не прекратили боевые действия, несмотря на объявление перемирия. Было зафиксировано более 9,3 тыс. нарушений. При этом ВСУ предприняли четыре попытки прорыва через государственную границу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин рассказал о больших потерях ВСУ при нарушении перемирия
- В ВМФ опровергли сообщения о перехвате российской подлодки у Ла-Манша
- Стало известно о готовности Турции принять переговоры по Украине
- Ушаков: Кремль сообщит, кто возглавит делегацию РФ в Стамбуле
- СМИ: ВСУ лишились возможности видеть дроны ВС РФ после атаки хакеров
- Путин: У России есть надежда на восстановление конструктивных отношений с ЕС
- СМИ: ЕС грозит санкциями против «СП-2» при отказе России от перемирия
- Завершилось объявленное Путиным перемирие в честь 80-летней годовщины Победы
- Путин: Россия стремится выйти на долгосрочный мир в украинском урегулировании
- СМИ: США одобрили передачу Украине 100 немецких ракет для Patriot
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru