Путин рассказал о больших потерях ВСУ при нарушении перемирия

Российский президент Владимир Путин сообщил журналистам, что Вооруженные силы Украины понесли большие потери, пытаясь напасть на границу России в районе Курской и Белгородской областей во время майского перемирия.

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По его словам, все атаки были отбиты российскими военными. По словам военных экспертов, они действия Киева не имели никакого военного значения, и проводились исключительно по политическим соображениям.

По данным Минобороны РФ на 10 мая, Вооруженные силы Украины не прекратили боевые действия, несмотря на объявление перемирия. Было зафиксировано более 9,3 тыс. нарушений. При этом ВСУ предприняли четыре попытки прорыва через государственную границу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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