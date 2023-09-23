Попова: Каховскую ГЭС подорвали для создания угрозы биологической безопасности
Подрыв Каховской гидроэлектростанции был осуществлен для создания угрозы биологической безопасности, осложнений эпидемиологического характера удалось избежать благодаря работе специалистов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Произошедшее на Каховской ГЭС было направлено на формирование угрозы биологической безопасности. Наши сотрудники продолжают контроль за обстановкой на данной территории», — рассказала Попова в интервью РИА Новости.
Как отметила главный санитарный врач, регион поддерживает мобильная лаборатория противоэпидемической спецбригады, эксперты исследуют воду из скважин, колодцев, моря, Северо-Крымского канала на предмет отклонения от нормы. Сейчас патогенных микроорганизмов не выявлено. Также специалисты провели дезинфекционные мероприятия, наладили поставки препаратов и вакцин.
В ночь на 6 июня ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате верхняя часть станции разрушилась, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Проектные работы по восстановлению гидроэлектростанции начались в августе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru