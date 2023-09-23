Попова: Каховскую ГЭС подорвали для создания угрозы биологической безопасности

«Произошедшее на Каховской ГЭС было направлено на формирование угрозы биологической безопасности. Наши сотрудники продолжают контроль за обстановкой на данной территории», — рассказала Попова в интервью РИА Новости.

Как отметила главный санитарный врач, регион поддерживает мобильная лаборатория противоэпидемической спецбригады, эксперты исследуют воду из скважин, колодцев, моря, Северо-Крымского канала на предмет отклонения от нормы. Сейчас патогенных микроорганизмов не выявлено. Также специалисты провели дезинфекционные мероприятия, наладили поставки препаратов и вакцин.

В ночь на 6 июня ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате верхняя часть станции разрушилась, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Проектные работы по восстановлению гидроэлектростанции начались в августе.

