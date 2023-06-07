«Холера и гепатит!»: Онищенко о последствиях разрушения Каховской ГЭС

«Прежде всего, это могут быть острые кишечные заболевания. Сейчас такой период, что не исключено распространение холеры, она себя очень сильно проявляла в позапрошлом и особенно в прошлом году, она была в 31 стране мира. Это гепатиты А и Е, которые передаются через воду. Против них и с одной, и другой стороны нужно организовать прививки. Ну а банальные кишечные инфекции, энтеровирусные, дизентерия, - они будут проявлять себя прежде всего, и нужно вовремя все это выявлять», - сказал Онищенко.

По его мнению, Украина самостоятельно не справится с последствиями катастрофы, поэтому Россия может предложить помощь мирным жителям этой страны.

«Наше МЧС организует эту работу, опыт у нас большой, были наводнения на сибирских реках и в других регионах. Нужно оборудовать пункты временного размещения, организовать питание, медицинское обслуживание и выявление больных, вакцинацию. Меня больше беспокоит противоположная сторона: на территории Украины сегодня утрачен контроль за мониторингом распространения инфекционных заболеваний, они не сделают то, что нужно сделать. Нашему Минздраву через МИД надо обратиться в Киев с предложением, что мы готовы оказать им помощь, мирному населению, которое страдает от своего руководства, разбомбившего плотину», - предложил Заслуженный врач России.

При этом Онищенко выразил уверенность, что черноморским пляжам ничего не грозит.