«Холера и гепатит!»: Онищенко о последствиях разрушения Каховской ГЭС
Первой проявит себя дизентерия, от гепатитов А и Е могут спасти прививки, однако правый берег не справится без помощи России, сказал в эфире НСН Геннадий Онищенко.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в интервью НСН объяснил, какими болезнями грозит наводнение на территории Херсонской области.
В ночь на 6 июня была разрушена верхняя части Каховской ГЭС, в результате чего начался нерегулируемый сброс воды в Днепр из Каховского водохранилища. В результате подтоплены более 20 городов на разных берегах реки, подконтрольных России и Украине. В Москве квалифицировали произошедшее, как теракт.
«Прежде всего, это могут быть острые кишечные заболевания. Сейчас такой период, что не исключено распространение холеры, она себя очень сильно проявляла в позапрошлом и особенно в прошлом году, она была в 31 стране мира. Это гепатиты А и Е, которые передаются через воду. Против них и с одной, и другой стороны нужно организовать прививки. Ну а банальные кишечные инфекции, энтеровирусные, дизентерия, - они будут проявлять себя прежде всего, и нужно вовремя все это выявлять», - сказал Онищенко.
По его мнению, Украина самостоятельно не справится с последствиями катастрофы, поэтому Россия может предложить помощь мирным жителям этой страны.
«Наше МЧС организует эту работу, опыт у нас большой, были наводнения на сибирских реках и в других регионах. Нужно оборудовать пункты временного размещения, организовать питание, медицинское обслуживание и выявление больных, вакцинацию. Меня больше беспокоит противоположная сторона: на территории Украины сегодня утрачен контроль за мониторингом распространения инфекционных заболеваний, они не сделают то, что нужно сделать. Нашему Минздраву через МИД надо обратиться в Киев с предложением, что мы готовы оказать им помощь, мирному населению, которое страдает от своего руководства, разбомбившего плотину», - предложил Заслуженный врач России.
При этом Онищенко выразил уверенность, что черноморским пляжам ничего не грозит.
«Вода быстро разбавится. Если это организованный пляж, там ведется контроль за качеством воды, это аксиома. Если что-то будет с водой в море, мы закроем пляж и никаких проблем не будет. Меня больше беспокоит другое. Когда вода уйдет, надо будет заниматься очисткой жилищ, будет несколько десятков сантиметров ила, на полу, везде. Дома надо будет восстанавливать, а это значит, что люди обречены, как минимум, до сентября на такое экстремальное проживание», - заключил собеседник НСН.
Гидролог, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как будет развиваться техногенная катастрофа на Днепре.
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