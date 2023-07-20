Сальдо заявил, что урожай в Херсонской области будет потерян
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «Россия-24» заявил, что урожай в регионе будет утерян.
По его словам, это связано с прорывом Каховской ГЭС и пересыхания Каховского магистрального и Северо-Крымского каналов, что в первую очередь отразится на урожайности овощных культур.
«Каховский магистральный канал и Северо-Крымский... которые давали воду всей Таврийской земле... сейчас оказались без воды... Вот именно из-за этого будет утерян урожай», - заключил он.
Ранее Сальдо заявил, что Каховская ГЭС будет восстановлена. По его словам, это произойдёт, когда позволит военная обстановка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru