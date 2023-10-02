Украинский лидер Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Лондона и Вашингтона план нового наступления ВСУ, который в России уже назвали «самоубийственным». Политологи и военные эксперты задаются вопросом, на что рассчитывает Киев на фоне приближающихся выборов в США и роста «западного» недовольства в связи с выделением больших бюджетов Украине.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в начале октябре будут пытаться наступать на херсонском и запорожском направлениях с целью захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Также Киев сосредоточил в Николаевской области группировку морской пехоты для форсирования Днепра.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет подобные мечты Киева, которые Зеленский согласовал с партнерами, счел несбыточными.

«Их новый план контрнаступления самоубийственен и бесперспективен. Это оттягивание агонии режима Зеленского и запуск процесса полного самоуничтожения Украины», - передает его слова РИА Новости.

Депутат добавил, что Зеленский просто пытается удержаться у власти, больше его уже ничего не волнует.

Супруга украинского лидера Владимира Зеленского Елена накануне прокомментировала изданию The Hill его возможное участие в выборах главы государства.