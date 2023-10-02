«Слить» Зеленского: Киеву согласовали «самоубийственное» наступление в октябре
Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Лондона и Вашингтона план нового наступления ВСУ в надежде, что это поможет ему удержаться у власти.
Украинский лидер Владимир Зеленский согласовал с кураторами из Лондона и Вашингтона план нового наступления ВСУ, который в России уже назвали «самоубийственным». Политологи и военные эксперты задаются вопросом, на что рассчитывает Киев на фоне приближающихся выборов в США и роста «западного» недовольства в связи с выделением больших бюджетов Украине.
Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в начале октябре будут пытаться наступать на херсонском и запорожском направлениях с целью захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Также Киев сосредоточил в Николаевской области группировку морской пехоты для форсирования Днепра.
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет подобные мечты Киева, которые Зеленский согласовал с партнерами, счел несбыточными.
«Их новый план контрнаступления самоубийственен и бесперспективен. Это оттягивание агонии режима Зеленского и запуск процесса полного самоуничтожения Украины», - передает его слова РИА Новости.
Депутат добавил, что Зеленский просто пытается удержаться у власти, больше его уже ничего не волнует.
Супруга украинского лидера Владимира Зеленского Елена накануне прокомментировала изданию The Hill его возможное участие в выборах главы государства.
«Если он будет чувствовать, что украинское общество больше не хочет видеть его руководителем страны, то, скорее всего, он не будет баллотироваться», — сказала она.
При этом все чаще западные СМИ «намекают», что устали от Зеленского не столько люди на Украине, сколько политики в Вашингтоне.
В сентябре Владимир Зеленский принял участие в сессии Генассамблеи ООН в США, именно в день его приезда американские СМИ пришли к выводу, что на рынок в Константиновке упала ракета, выпущенная из украинского комплекса ПВО.
«Тогда погибли десятки людей, в тот день Зеленский обвинил в атаке Россию. Такое громкое расследование вышло именно в день визита Зеленского. Для Зеленского это последний звоночек», - сказал НСН лава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он также отметил, что Запад дает понять Владимиру Зеленскому, что он стал токсичным и невыгодным, что его легко можно заменить кем-то другим.
«Визит Зеленского должен был проходить на фоне каких-то результатов контрнаступления. А оказалось, что спустя 115 дней контрнаступления никаких успехов нет. Со стороны Зеленского звучит одна фраза: «Дайте еще денег». Для Запада Зеленский стал токсичен, невыгоден, слишком дорого обходится, на его место можно поставить другого», - сказал он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который может утянуть на дно пытающихся ему помочь. Политик подчеркнул, что Киев находится в очень сложной ситуации и «хватается за все, что может».
А президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что Соединенные Штаты уже дали отмашку Польше «сливать» украинского президента. Он отметил, что Варшава сегодня не просто так «давит эту бедную Украину». По словам Лукашенко, Зеленский «надоел» Вашингтону.
Подтвердил серьезные проблемы Зеленского и киевского режима и политолог Александр Рар. Он считает, что у Украины только один выход - идти на переговоры. Все остальное приведет не только к военным, но и к дипломатическим потерям.
«Сейчас наблюдается очень большая усталость в западном обществе и сильное разочарование европейских элит в том, что, несмотря на всю поддержку, которую получила Украина, она не смогла вернуть себе территории. Польша становится не главным спонсором и помощником Украины, а где-то даже ее критиком. Это будет иметь очень негативные последствия для Украины. Не знаю, понимает ли это Зеленский. Он сейчас старается заставить всех делать то, что нужно Украине. Немецкое правительство продолжит поддерживать Киев до последнего, да. Они настолько ценностно смотрят на Украину. Со стороны других стран такого нет. Думаю, Украине нужно делать выводы, а он тут только один – идти на дипломатические переговоры. Все остальное приведет не только к военным, но и к дипломатическим потерям», - сказал собеседник НСН.
По его словам, Украина считает, что все страны мира ей должны по моральным соображениям. При этом на деле оказывается, что всем хватает своих проблем.
Несмотря на почти нескрываемую усталость западного общества от украинского вопроса, Лондон и Вашингтон не перестают обещать Киеву «бесконечную помощь».
Накануне глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс в ходе визита в Киев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим коллегой Рустемом Умеровым. В сообщении говорится, что «министр пообещал дальнейшую военную поддержку со стороны Великобритании».
Уточняется, что поддержка будет предоставлена «в ближайшие недели и месяцы».
Также Грант Шэппс ранее заявил, что Лондон допускает отправку военнослужащих на Украину для обучения бойцов ВСУ.
После этого заявления Шэппса зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил уничтожать британских военных на Украине.
«Один новоиспеченный кретин – министр обороны Британии – решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой Украины. То есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших Вооружённых сил. Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться. Причём уже не как наёмники, а именно как британские натовские специалисты», – написал он в своем Telegram-канале.
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