Блогеры и налоги: За красивую жизнь приходится расплачиваться по закону

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в интервью НСН, что есть много таких «бизнесменов», которые отправляются на СВО «подкорректировать свою биографию». По мнению парламентария, это оскорбительно.

«Поехать в военной форме, попросить у кого-то подержать автомат и сфотографироваться – это не участие в СВО, ни в коем случае это нельзя уравнивать, это оскорбительно. Есть много таких, кто едет туда подкорректировать свою биографию, это не вызывает ничего, кроме смеха и досады. Ему надо готовиться на вход в соответствующую исправительную структуру, потому что все эти мегакоучи-блогеры, обманывающие людей, должны понять, что они все вне закона, это же мошенники. Они продолжают спокойно жить, жировать и обманывать новых людей. Пусть отвечает по закону, а если его осудят, у него всегда будет шанс после приговора поехать в зону СВО и по-честному отдать долг Родине, как это делают те, кто решил исправить жизнь и доказать обществу, что не хотят иметь ничего общего с преступным миром», - заключил собеседник НСН.



По словам адвоката Михаила Мушаилова, Дмитрий Портнягин признал вину по делу о неуплате налогов на 124 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Ранее мой доверитель выплатил деньги, которые ему вменяли по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере). Из этого следует, что он признал вину в этом деянии. В отмывании денег, добытых преступным путем, он не виноват, так как на его доход начислялся налог, а, значит, они не были добыты преступным путем», - считает адвокат.

Если доходы с любой, в том числе блогерской, деятельности были официально начислены и вылачены, как и налоги на них, то, заявляет адвокат, по статье об отмывании денег человека привлечь нельзя.

Тем не менее Портнягин останется задержанным.

Мушаилов добавил, что защита будет настаивать на прекращении уголовного дела Портнягина по примеру дела блогера Валерии (Лерчек) Чекалиной.