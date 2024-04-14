Блогеры и налоги: За красивую жизнь приходится расплачиваться по закону
Блогеры Дмитрий Портнягин и Елена Блиновская оказались под следствием из-за неуплаты многомиллионных налогов. Портнягин и супруг Блиновской Алексей попытались решить проблемы бизнеса на СВО.
Следствие подозревает, что блогер и бизнес-коуч Дмитрий Портнягин уклонялся от уплаты налогов и занимался отмыванием денег в особо крупном размере. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.
ПОРТНЯГИН И КЛУБ
«Портнягин проходит подозреваемым по ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере») и п. «б» ч. 4 ст. 174 УК («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере»)», — цитирует источника издание.
По предварительной информации, Тверской суд Москвы на заседании 15 апреля изберет подозреваемому меру пресечения.
Бизнесмен Дмитрий Портнягин прославился благодаря своему YouTube-каналу «Трансформатор». Он также создал «Клуб 500» для бизнесменов, членом которого якобы можно было стать после подтверждения доходов в 100 миллионов рублей в год.
Портнягина задержали в Ростове-на-Дону блогера и доставили на допрос в Следственный комитет в Московский регион, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
После того, как Портнягин и его супруга стали фигурантами уголовного дела, он написал в соцсетях, что находится в зоне СВО и разместил соответствующее фото. 12 апреля днем он утверждал, что место его дислокации - Токмак Запорожской области, однако вскоре стало известно о задержании «Трансформатора» в Ростове-на-Дону.
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в интервью НСН, что есть много таких «бизнесменов», которые отправляются на СВО «подкорректировать свою биографию». По мнению парламентария, это оскорбительно.
«Поехать в военной форме, попросить у кого-то подержать автомат и сфотографироваться – это не участие в СВО, ни в коем случае это нельзя уравнивать, это оскорбительно. Есть много таких, кто едет туда подкорректировать свою биографию, это не вызывает ничего, кроме смеха и досады. Ему надо готовиться на вход в соответствующую исправительную структуру, потому что все эти мегакоучи-блогеры, обманывающие людей, должны понять, что они все вне закона, это же мошенники. Они продолжают спокойно жить, жировать и обманывать новых людей. Пусть отвечает по закону, а если его осудят, у него всегда будет шанс после приговора поехать в зону СВО и по-честному отдать долг Родине, как это делают те, кто решил исправить жизнь и доказать обществу, что не хотят иметь ничего общего с преступным миром», - заключил собеседник НСН.
По словам адвоката Михаила Мушаилова, Дмитрий Портнягин признал вину по делу о неуплате налогов на 124 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.
«Ранее мой доверитель выплатил деньги, которые ему вменяли по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере). Из этого следует, что он признал вину в этом деянии. В отмывании денег, добытых преступным путем, он не виноват, так как на его доход начислялся налог, а, значит, они не были добыты преступным путем», - считает адвокат.
Если доходы с любой, в том числе блогерской, деятельности были официально начислены и вылачены, как и налоги на них, то, заявляет адвокат, по статье об отмывании денег человека привлечь нельзя.
Тем не менее Портнягин останется задержанным.
Мушаилов добавил, что защита будет настаивать на прекращении уголовного дела Портнягина по примеру дела блогера Валерии (Лерчек) Чекалиной.
Издание Baza в своем Telegram-канале со ссылкой на источники сообщило, что следователи в ходе допроса Портнягина особенно интересовались деятельностью премиального клуба для предпринимателей «Клуб 500», который создал бизнесмен. На просьбу следователей предоставить список участников клуба Портнягин ответил отказом, заявив, что не может раскрыть список резидентов по корпоративным правилам.
Также издание сообщило, что блогер признался в дроблении бизнеса. В 2018 году он разделил его между собой, женой и другом детства. Это позволило минимизировать налоги и платить их по упрощённой схеме.
«Предприниматель раскаялся во время допроса. Он рассказал следователям, что по большей части всеми бизнесами в семье занималась жена — сам он больше был маркетологом, снимал видео и подкидывал идеи», – сообщает Baza.
КОРОЛЕВА МАРАФОНОВ БЛИНОВСКАЯ
В преддверии майских праздников в центре внимания деловых и глянцевых СМИ оказалась также и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская, задержанная при попытке выезда из России и ставшая фигурантом уголовного дела о неуплате почти миллиарда рублей налогов.
Сообщения о задержании Блиновской появились рано утром 27 апреля. 26 апреля она выступила на крупном бизнес-форуме на «ВТБ-Арене», а уже в четверг утром Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Блиновской, обнародовав кадры ее задержания и эффектных обысков в особняке блогерши.
По данным следствия, автор «Марафона желаний», как и Дмитрий Портнягин, использовала схему дробления бизнеса и недоплатила налогов за 2019-2021 годы на сумму более 918 млн рублей. Кроме того, ее обвиняют в легализации 43 млн рублей.
Утром 28 апреля СКР сообщил, что Блиновская в ходе допроса раскаялась и полностью признала вину, в связи с чем следствие попросило суд избрать ей меру пресечения, связанную с ограничением свободы.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев говорил НСН, что Блиновской может грозить до трех лет тюрьмы по статье о неуплате налогов в особо крупном размере, а также до двух лет за отмывание денег, однако, скорее всего, она возместит ущерб государству и избежит сурового наказания.
«Скорее всего, она будет на подписке о невыезде. Следствие идет по логичной цепочке, они отрабатывают сегмент физических лиц, которые занимаются блогерством. У людей, которые занимались публичным предпринимательством в блоге, сложились определенные корпоративные традиции. Проще говоря, они плевать хотели на все положения и нормы налогового законодательства», - добавил Соловьев.
Блогер находится в СИЗО №6. Адвокат Блиновской Наталья Сальникова сообщила, что ее клиентка будет вынуждена объявить о банкротстве, поскольку не в состоянии погасить многомиллионный ущерб государству.
Она также выразила готовность пойти на мировое соглашение с Федеральной налоговой службой РФ, чтобы погасить долги, сообщает RT со ссылкой на ее адвоката Наталью Сальникову.
По словам правозащитницы, Блиновская готова передать свой дом в счет погашения долга — около 1,4 млрд рублей. Обращение уже направлено в ФНС, но ответ пока не получен.
Также сообщалось, что Блиновской доначислили ещё 227 млн рублей неуплаченных налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что супруг блогера Елены Блиновской, бизнесмен Алексей отправился в зону проведения спецоперации, передает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник. Таким образом Алексей пытается избежать потери своего последнего бизнеса. Сейчас три фирмы из 12 уже находятся на стадии ликвидации.
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