Стубб призвал лидеров ЕС вести переговоры с Путиным
Президент Финляндии Александр Стубб призвал лидеров государств Евросоюза вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик рассказал в интервью Financial Times.
«Слишком долго мы передавали другим ведение диалога с Россией, что я считаю безответственным», — подчеркнул Стубб.
По словам финского лидера, взаимодействие России только с США может повлиять на будущее Европы без участия представителей региона.
Ранее Стубб допустил скорую встречу по урегулированию украинского кризиса с участием РФ, Украины, США и европейских стран, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Пострадавший при взрыве автомобиля Заворотный пришел в сознание
- Обязательный устный экзамен по истории в 9-х классах проведут в 2028 году
- На Урале шестеро детей отравились парами хлора в сауне
- В Кремле заявили, что санкции ЕС вряд ли будут обсуждаться на саммите АТЭС
- Песков: Россия не получила от Киева ответа о готовности к миссии в Константиновке
- Стубб призвал лидеров ЕС вести переговоры с Путиным
- На Крымскому мосту приостановили движение машин и поездов
- ФСБ сорвала теракты Украины за $2,5 млн на юге России
- В Крыму два человека погибли при атаке БПЛА
- Над регионами России сбили 1441 украинский БПЛА