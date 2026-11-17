Атака беспилотников на Московский регион, стала одной из самых крупных за два года

В Москве завели дело после гибели подростка на стройке

Главную новогоднюю елку для Кремля срубят в Клину

Метрополитен ищет хозяина коту, которого оставили на станции "Комсомольской"

Снегопад начнется в столичном регионе к утру среды