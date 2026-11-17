На Крымскому мосту приостановили движение машин и поездов
Движение автомобилей и поездов по Крымскому мосту приостановили из-за повторной атаки БПЛА. Об этом сообщил Минтранс России.
Как отметили в ведомстве, мост подвергся удару ночью 17 ноября.
«Движение по автомобильной и железнодорожной составляющим... временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб», - указали в министерстве.
По предварительным данным, никто не пострадал. Минтранс рекомендовал автомобилистам не выезжать в сторону моста.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке ВСУ на Крымский мост, напоминает Ura.ru. В Кремле отмечали, что сооружение было незначительно повреждено.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Музаев сообщил об отсутствии планов отменять ОГЭ, ЕГЭ и ВПР
- СМИ: Пострадавший при взрыве автомобиля Заворотный пришел в сознание
- Обязательный устный экзамен по истории в 9-х классах проведут в 2028 году
- На Урале шестеро детей отравились парами хлора в сауне
- В Кремле заявили, что санкции ЕС вряд ли будут обсуждаться на саммите АТЭС
- Песков: Россия не получила от Киева ответа о готовности к миссии в Константиновке
- Стубб призвал лидеров ЕС вести переговоры с Путиным
- На Крымскому мосту приостановили движение машин и поездов
- ФСБ сорвала теракты Украины за $2,5 млн на юге России
- В Крыму два человека погибли при атаке БПЛА