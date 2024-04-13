СМИ: Блогера Портнягина доставили на допрос в СК в Московский регион

Задержанного в Ростове-на-Дону блогера Дмитрия Портнягина доставили на допрос в Следственный комитет в Московский регион, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Бизнес-коуча Портнягина задержали в Ростове-на-Дону

По данным агентства, задержание Портнягина связано с уголовным делом об отмывании денег.

При этом, как уточнили в Следственном комитете, Портнягин оперативно полностью возместил ущерб. Супругу Портнягина следователь допросил днем ранее, ее уже отпустили из СК.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Портнягин должен быть наказан, если соврал об участии в боевых действиях в зоне СВО.

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ФОТО: Telegram-канал Портнягина
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