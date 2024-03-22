Адвокат: Блиновской предъявили обвинение в окончательной редакции

Блогеру Елене Блиновской предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции. Как сообщает ТАСС, об этом заявила её адвокат Наталия Сальникова.

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По ее словам, уголовное дело её клиентки содержит порядка 30 томов.

«В связи с расширенным обвинением Елена заявила, что признает вину только в уклонении от уплаты налогов», - указала Сальникова.

Она добавила, что об окончании следственных действий будет официально объявлено 25 марта.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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