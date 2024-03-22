Адвокат: Блиновской предъявили обвинение в окончательной редакции
Блогеру Елене Блиновской предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции. Как сообщает ТАСС, об этом заявила её адвокат Наталия Сальникова.
По ее словам, уголовное дело её клиентки содержит порядка 30 томов.
«В связи с расширенным обвинением Елена заявила, что признает вину только в уклонении от уплаты налогов», - указала Сальникова.
Она добавила, что об окончании следственных действий будет официально объявлено 25 марта.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин обсудил с членами Совбеза тему борьбы с распространением идей неонацизма
- Адвокат: Блиновской предъявили обвинение в окончательной редакции
- Гвинет Пэлтроу назвала бесполезными вложения студий в съемки кинокомиксов
- Росфинмониторинг внес движение ЛГБТ в перечень террористических и экстремистских
- Жительница Белгорода пожаловалась Гладкову на оскорбляющий чувства верующих хлеб
- Военный эксперт рассказал, когда Россия начнет масштабное наступление на Украине
- Генрокуратура Украины: ДнепроГЭС выведена из строя
- СМИ: Чувашских чиновников наказали за запрет оставлять детей с бабушками
- СМИ: МВД Германии признало участие 21 гражданина страны в украинском конфликте
- Российские войска освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru