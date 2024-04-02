Блогеру Блиновской доначислили еще 227 млн рублей налогов

Отмечается, что недоимки в бюджет связаны с извлечением доходов от проведенных Блиновской «Марафонов желаний». Представитель Федеральной налоговой службы ФНС указал, что блогер и её супруг выбирали регионы с пониженной ставкой, а счета оплачивали «через организации друг друга».

Адвокаты Блиновской с выводами налоговиков не согласились, указав на неправильно установленную ведомством сумму уплаченного НДС. Также они отметили, что ФНС считает «марафон» товаром, тогда как они утверждают, что это «услуги психологического консультирования».

По мнению стороны обвинения, Блиновская должна выплатить налоговому органу недоимку, штрафы и пени - более 1,4 млрд рублей. Защита блогера рассчитывала на снижение этой суммы минимум в два раза, однако суд иск женщины к налоговой отклонил.

Ранее адвокат Наталия Сальникова заявила, что Блиновской предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции, уголовное дело содержит порядка 30 томов. Супруг блогера проходит по делу как пособник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».