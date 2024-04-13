«Блин» комом: Супруг Блиновской собрался решить проблемы бизнеса на СВО
Очередной блогер - Алексей Блиновский, муж «королевы марафонов», находящейся в СИЗО, - решил отправиться на СВО, чтобы не потерять остатки бизнеса.
Супруг блогера Елены Блиновской бизнесмен Алексей отправился в зону проведения спецоперации, передает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
Отмечается, что таким образом Алексей пытается избежать потери своего последнего бизнеса. Сейчас три фирмы из 12 уже находятся на стадии ликвидации.
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Из-за финансовых проблем в связи с разрушением бизнес-империи Блиновских Алексей принял решение пойти на СВО, чтобы реабилитироваться попытаться вызволить супругу из СИЗО.
«Королеве марафонов» Елене Блиновской доначислили ещё 227 млн рублей неуплаченных налогов. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно на заседании Арбитражного суда Москвы по иску блогера к налоговой службе.
Отмечается, что недоимки в бюджет связаны с извлечением доходов от проведенных Блиновской «Марафонов желаний». Представитель Федеральной налоговой службы ФНС указал, что блогер и её супруг выбирали регионы с пониженной ставкой, а счета оплачивали «через организации друг друга».
Адвокаты Блиновской с выводами налоговиков не согласились, указав на неправильно установленную ведомством сумму уплаченного НДС. Также они отметили, что ФНС считает «марафон» товаром, тогда как они утверждают, что это «услуги психологического консультирования».
По мнению стороны обвинения, Блиновская должна выплатить налоговому органу недоимку, штрафы и пени - более 1,4 млрд рублей. Защита блогера рассчитывала на снижение этой суммы минимум в два раза, однако суд иск женщины к налоговой отклонил.
Ранее адвокат Наталия Сальникова заявила, что Блиновской предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции, уголовное дело содержит порядка 30 томов. Супруг блогера проходит по делу как пособник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), обвинявшаяся в неуплате налогов на сумму более 300 млн рублей, в марте объявила о разводе с мужем, также проходящим по этому делу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
ОТВЕТИТЬ «ПО-ЧЕСТНОМУ»
Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали бизнес-коуча Дмитрия Портнягина в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Отмечается, что задержание произошло в рамках расследования уголовного дела о налоговых преступлениях. Портнягина в субботу доставили в Москву на допрос в Следственный комитет России.
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в интервью НСН, что есть много таких «бизнесменов», которые отправляются на СВО «подкорректировать свою биографию». По мнению парламентария, это не вызывает ничего, кроме смеха и досады. Подобным блогеру Дмитрию Портнягину, а теперь и супругу Елены Блиновской Алексею надо готовиться «на вход» вслед за другими коучами-блогерами.
«Ему надо готовиться на вход в соответствующую исправительную структуру, потому что все эти мегакоучи-блогеры, обманывающие людей, должны понять, что они все вне закона, это же мошенники. Они продолжают спокойно жить, жировать и обманывать новых людей. Пусть отвечает по закону, а если его осудят, у него всегда будет шанс после приговора поехать в зону СВО и по-честному отдать долг Родине, как это делают те, кто решил исправить жизнь и доказать обществу, что не хотят иметь ничего общего с преступным миром», - заключил собеседник НСН.
НАКАЗАНИЕ УЖЕСТОЧАТ
В России намерены ввести специальное наказание для блогеров, которые предоставляют некачественные образовательные услуги. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
По данным издания, рабочая группа Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым и первым зампредом комитета по просвещению Яной Лантратовой планирует обсудить внесение изменений в Кодекс административных правонарушений и Уголовный кодекс РФ. К участию в совещании приглашены представители Минцифры, Минэкономразвития, Росстандарта и других ведомств, а также участники блогерского сообщества.
Уточняется, что в Кодекс административных правонарушений могут добавить новую статью. Ответственность по ней будет возлагаться на блогеров, которые продают информационные продукты без соответствующей аккредитации. Выдавать ее будет специально созданная организация.
Также поправки намерены ввести в Уголовный кодекс РФ. В этом случае неаккредитованных блогеров смогут привлекать к уголовной ответственности за оказание дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству.
Ранее осужденная за взяточничество бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская написала заявление на службу в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Арслан Хасавов в беседе с РИА Новости.
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