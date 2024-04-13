«Блин» комом: Супруг Блиновской собрался решить проблемы бизнеса на СВО

Отмечается, что таким образом Алексей пытается избежать потери своего последнего бизнеса. Сейчас три фирмы из 12 уже находятся на стадии ликвидации.

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Из-за финансовых проблем в связи с разрушением бизнес-империи Блиновских Алексей принял решение пойти на СВО, чтобы реабилитироваться попытаться вызволить супругу из СИЗО.

«Королеве марафонов» Елене Блиновской доначислили ещё 227 млн рублей неуплаченных налогов. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно на заседании Арбитражного суда Москвы по иску блогера к налоговой службе.

Отмечается, что недоимки в бюджет связаны с извлечением доходов от проведенных Блиновской «Марафонов желаний». Представитель Федеральной налоговой службы ФНС указал, что блогер и её супруг выбирали регионы с пониженной ставкой, а счета оплачивали «через организации друг друга».

Адвокаты Блиновской с выводами налоговиков не согласились, указав на неправильно установленную ведомством сумму уплаченного НДС. Также они отметили, что ФНС считает «марафон» товаром, тогда как они утверждают, что это «услуги психологического консультирования».