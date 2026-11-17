В Кремле заявили, что санкции ЕС вряд ли будут обсуждаться на саммите АТЭС
Тему санкций Евросоюза вряд ли будут обсуждать на встрече лидеров России, Китая и США в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил Первому каналу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Санкции, естественно, вряд ли будут обсуждаться на трехсторонней встрече», — подчеркнул представитель Кремля.
Саммит АТЭС состоится в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Лидеры РФ, Китая и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп в четверг проведут встречу на полях мероприятия, напоминает «Радиоточка НСН».
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