Ранее российский лидер Владимир Путин выступил с инициативой о гуманитарной акции в Константиновке по образцу операции, которая была проведена ранее в Алешках в Херсонской области. Президент выразил готовность обеспечить безопасность возможной миссии, напоминает RT.

«Мы до сих пор не слышали... слов готовности на эту миссию со стороны Украины», — указал Песков.

Кроме того, представитель Кремля допустил, что вопрос проведения операции в Константиновке может быть поднят в ходе контактов Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

