Песков: Россия не получила от Киева ответа о готовности к миссии в Константиновке
Россия не получила реакции от Украины относительно предложения о гуманитарной операции в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом заявил в беседе с «Вестями» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее российский лидер Владимир Путин выступил с инициативой о гуманитарной акции в Константиновке по образцу операции, которая была проведена ранее в Алешках в Херсонской области. Президент выразил готовность обеспечить безопасность возможной миссии, напоминает RT.
«Мы до сих пор не слышали... слов готовности на эту миссию со стороны Украины», — указал Песков.
Кроме того, представитель Кремля допустил, что вопрос проведения операции в Константиновке может быть поднят в ходе контактов Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.
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