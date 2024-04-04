Суд арестовал имущество, счета и автомобиль блогера Шабутдинова
Таганский суд Москвы арестовал деньги, имущество и автомобиль блогера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
Уточняется, что речь идёт о банковских счетах бизнес-тренера, а также наличных средствах, которые были изъяты в ходе обыска.
«Кроме того, наложен арест на имущество В.А. Алексеева», - добавили в суде.
Шабутдинов был задержан в ноябре 2023 года. По версии следствия, он продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Свою вину Шабутдинов не признает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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