Суд арестовал имущество, счета и автомобиль блогера Шабутдинова

Уточняется, что речь идёт о банковских счетах бизнес-тренера, а также наличных средствах, которые были изъяты в ходе обыска.

«Кроме того, наложен арест на имущество В.А. Алексеева», - добавили в суде.

Шабутдинов был задержан в ноябре 2023 года. По версии следствия, он продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Свою вину Шабутдинов не признает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

