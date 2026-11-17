Папа римский во время визита в Перу получил удар в лицо четками
Папа римский Лев XIV получил удар в глаз четками во время поездки по Лиме в Перу в ходе своего южноамериканского турне. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным газеты, ЧП произошло, когда понтифик направлялся для проведения мессы на авиабазу Лас-Пальмас, пишет RT.
«Папа римский получил удар четками, брошенными кем-то из верующих, предмет попал ему в глаз», — отмечает издание.
После инцидента понтифик схватился за лицо, начав тереть глаз.
Ранее папа римский перенес операцию по удалению злокачественной опухоли легкого, у Льва XIV диагностировали легочную аденокарциному, напоминает 360.ru.
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