Папа римский Лев XIV получил удар в глаз четками во время поездки по Лиме в Перу в ходе своего южноамериканского турне. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным газеты, ЧП произошло, когда понтифик направлялся для проведения мессы на авиабазу Лас-Пальмас, пишет RT.

«Папа римский получил удар четками, брошенными кем-то из верующих, предмет попал ему в глаз», — отмечает издание.

После инцидента понтифик схватился за лицо, начав тереть глаз.

Ранее папа римский перенес операцию по удалению злокачественной опухоли легкого, у Льва XIV диагностировали легочную аденокарциному, напоминает 360.ru.

