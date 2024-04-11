Суд оставил бизнес-тренера Шабутдинова в СИЗО ещё на два месяца
11 апреля 202418:36
Таганский суд Москвы продлил срок ареста бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве. об этом сообщает ТАСС.
По решению суда, блогер пробудет в СИЗО ещё два месяца - до 16 июня.
Кроме того, суд арестовал имущество Шабутдинова и его партнёра Василия Алексеева на общую сумму 100 млн рублей.
Ранее стало известно, что Шабутдинову предъявили обвинения ещё по 23 эпизодам мошенничества. Таким образом их стало 73, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru