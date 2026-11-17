«Водные мотоциклы планировалось переоборудовать в боевые безэкипажные катера, снаряженные взрывчатым веществом массой 60 килограммов в тротиловом эквиваленте, и применить их в отношении военных кораблей Военно-морского флота... и гражданских судов, находящихся в акватории Каспийского моря», - подчеркнули в ФСБ.

Известно, что гидроциклы переправили в Россию транзитом через третьи страны. По предварительным данным, на подготовку атак Киев потратил не менее 2,5 млн долларов.

Как отметили в ФСБ, украинские спецслужбы также намеревались ударить FPV-дронами с территории Адыгеи и Краснодарского края по военным аэродромам, объектам критической инфраструктуры и жизнеобеспечения. В Майкопе, Тихорецке, Кизляре и Ростове-на-Дону задержали четырех членов агентурной группы спецслужб Украины, готовивших теракты. Еще два человека оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были ликвидированы.

По факту ЧП правоохранители возбудили уголовное дело о незаконных перевозке и хранении взрывчатки, подготовке к преступлению, совершенном группой лиц и повлекшем тяжкие последствия теракте.

Ранее ФСБ предотвратила подготовку теракта в одном из торговых центров Ставрополя, напоминает Ura.ru.

