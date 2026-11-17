Дроны сбили в период с 20.00 мск 16 ноября до 08.00 17 ноября. Военные ликвидировали 1441 БПЛА противника, пишет RT.

По данным оборонного ведомства, беспилотники были уничтожены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской областях. Также дроны сбили в Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Московским регионом, Башкортостаном, Крымом, Краснодарским краем, Азовским и Черным морями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на подлете к столице сбили 321 дрон ВСУ, напоминает Ura.ru.

