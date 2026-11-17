Над регионами России сбили 1441 украинский БПЛА
Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили над территорией России более 1,4 тысячи беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.
Дроны сбили в период с 20.00 мск 16 ноября до 08.00 17 ноября. Военные ликвидировали 1441 БПЛА противника, пишет RT.
По данным оборонного ведомства, беспилотники были уничтожены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской областях. Также дроны сбили в Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Московским регионом, Башкортостаном, Крымом, Краснодарским краем, Азовским и Черным морями.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на подлете к столице сбили 321 дрон ВСУ, напоминает Ura.ru.
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