Муж блогера Лерчек подал иск о разделе совместного имущества

Суд Москвы зарегистрировал иск о разделе имущества разводящихся блогера Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных, говорится на официальном сайте суда.

«Это шоу-бизнес»: Развод поможет Чекалиным сберечь недвижимость

Блогер Лерчек подала заявление на расторжение брака с супругом Артемом в один из московских судов 19 марта. При этом слухи о разладе в семье Чекалиных ходят несколько месяцев. Валерия не комментировала тему, однако заявляла, что у них с супругом «сложный период» после уголовных дел.

Развод позволит блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) повысить безопасность личной недвижимости на будущее, рассказал «Радиоточке НСН» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:НалогиБлогер

Горячие новости

Все новости

партнеры