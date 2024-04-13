Муж блогера Лерчек подал иск о разделе совместного имущества

Блогер Лерчек подала заявление на расторжение брака с супругом Артемом в один из московских судов 19 марта. При этом слухи о разладе в семье Чекалиных ходят несколько месяцев. Валерия не комментировала тему, однако заявляла, что у них с супругом «сложный период» после уголовных дел.

Развод позволит блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) повысить безопасность личной недвижимости на будущее, рассказал «Радиоточке НСН» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

