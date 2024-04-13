Муж блогера Лерчек подал иск о разделе совместного имущества
Суд Москвы зарегистрировал иск о разделе имущества разводящихся блогера Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных, говорится на официальном сайте суда.
Блогер Лерчек подала заявление на расторжение брака с супругом Артемом в один из московских судов 19 марта. При этом слухи о разладе в семье Чекалиных ходят несколько месяцев. Валерия не комментировала тему, однако заявляла, что у них с супругом «сложный период» после уголовных дел.
Развод позволит блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) повысить безопасность личной недвижимости на будущее, рассказал «Радиоточке НСН» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru