Блогера Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию

Против блогера Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере на сумму более 918 миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете.

Уточняется, что она была задержана при попытке покинуть Москву на арендованном автомобиле, у нее на руках были авиабилеты для вылета заграницу.