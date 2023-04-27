Блогера Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию
Против блогера Елены Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере на сумму более 918 миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете.
Уточняется, что она была задержана при попытке покинуть Москву на арендованном автомобиле, у нее на руках были авиабилеты для вылета заграницу.
Блиновская обвиняется в том, что не хотела переходить на общую систему налогообложения и целенаправленно формально «раздробила» бизнес, а также привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.
До этого савеловский суд Москвы наложил арест на деньги и имущество на общую сумму 311 миллионов рублей блогера-миллионника Валерии Чекалиной и ее супруга. Сумма является установленным ущербом по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов.
Крупные блогеры давно занимаются серьезным бизнесом по типу пирамиды, эту сферу необходимо регулировать, заявил на фоне проверок блогеров заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru