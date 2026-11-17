Киев, Черкассы, Запорожье: ВС РФ ответили на новый удар по Крымскому мосту
Небывалая ночная атака ВСУ на Москву и новые удары по Крымскому мосту не остались без ответа — были повреждены Северный и Южный мост в Киеве, в украинской столице фиксируются перебои с водоснабжением и теплоснабжением.
Москва выдержала рекордную атаку беспилотников — с 17:00 было сбито 800 украинских БПЛА, из них за ночь — 270. Из них большинство было сбито на дальних подступах, а 321 удалось нейтрализовать на подлете к столице. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава города отметил слаженную работу недавно созданного добровольческого подразделения «БАРС Москва», которое, по словам мэра, за последние двое суток сбило порядка 300 беспилотников.
В аэропортах столицы из-за налета задержали 107 рейсов, еще 36 отменили. Сильнее всего пострадала работа Внуково — 55 задержек рейсов и 30 отмен. Ограничения на прием и отправку самолетов в столичных воздушных гаванях сняли только в восьмом часу утра.
СМИ оценивают этот налёт дронов на Москву как один из крупнейших за последнее время.
О большом количестве сбитых беспилотников сообщают и другие регионы. Так, согласно данным губернаторов, 293 БПЛА ликвидировали в Калужской области, 55 дронов удалось нейтрализовать в Тульской области, ещё 50 сбиты в Ростовской области. Более полусотни дронов уничтожены в Башкортостане.
КРЫМСКИЙ ПОСТ ПОД УДАРАМИ
Второй раз за сутки был поврежден и Крымский мост через Керченский пролив. Об этом в мессенджере «Макс» заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Приостановлено реверсивное движение, о запуске которого он сообщал накануне вечером.
«Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов», — отметил Аксенов.
Глава Крыма заверил, что есть все необходимые ресурсы для восстановления движения по Крымскому мосту и налаживания логистики.
Накануне состоялось совещание, на котором обсуждалось устранение последствий первойатаки. В нем приняли участие зампред правительства России Марат Хуснуллин и представители профильных структур.
«Всю работу организуем так, как нужно, опыт есть. Все необходимые решения приняты, пассажирский транспорт и машины будут ездить по Крымскому мосту, грузы будут доставлены», — отмечал в мессенджере «Макс» Хуснуллин по итогам совещания.
Насколько существенны сегодняшние повреждения, пока не уточняется.
В ДОЛГУ НЕ ОСТАЛИСЬ
Разумеется, ответные удары не заставили себя долго ждать. Последствия ответных действий описал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в украинской столицы были повреждены Северный и Южный мосты, также была разрушена наземная инфраструктура метрополитена близ Южного моста. Судя по фото очевидцев, Северный мост после взрыва загорелся, чего не было во время предыдущих атак
Кроме того, добавил Кличко, в некоторых районах Киева наблюдаются перебои с водо- и теплоснабжением. Мэр призвал киевлян не покидать укрытия.
Украинские СМИ также пишут о придете баллистических ракет в Черкасской области, Харькове, Запорожье и Днепре.
Минобороны РФ со своей стороны сообщило, что в результате массированного удара поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности, а также объекты транспортной инфраструктуры в городах Киев, Запорожье, в Черкасской и Днепропетровской областях. Целями также стали объекты энергетики, портовой инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах ВСУ.
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