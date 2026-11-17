Москва выдержала рекордную атаку беспилотников — с 17:00 было сбито 800 украинских БПЛА, из них за ночь — 270. Из них большинство было сбито на дальних подступах, а 321 удалось нейтрализовать на подлете к столице. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города отметил слаженную работу недавно созданного добровольческого подразделения «БАРС Москва», которое, по словам мэра, за последние двое суток сбило порядка 300 беспилотников.

В аэропортах столицы из-за налета задержали 107 рейсов, еще 36 отменили. Сильнее всего пострадала работа Внуково — 55 задержек рейсов и 30 отмен. Ограничения на прием и отправку самолетов в столичных воздушных гаванях сняли только в восьмом часу утра.

СМИ оценивают этот налёт дронов на Москву как один из крупнейших за последнее время.

О большом количестве сбитых беспилотников сообщают и другие регионы. Так, согласно данным губернаторов, 293 БПЛА ликвидировали в Калужской области, 55 дронов удалось нейтрализовать в Тульской области, ещё 50 сбиты в Ростовской области. Более полусотни дронов уничтожены в Башкортостане.

КРЫМСКИЙ ПОСТ ПОД УДАРАМИ

Второй раз за сутки был поврежден и Крымский мост через Керченский пролив. Об этом в мессенджере «Макс» заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Приостановлено реверсивное движение, о запуске которого он сообщал накануне вечером.

«Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов», — отметил Аксенов.