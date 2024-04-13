СМИ: Муж Блиновской отправился на СВО

Отмечается, что таким образом Алексей пытается избежать потери своего последнего бизнеса. Сейчас три фирмы из 12 уже находятся на стадии ликвидации.



Из-за финансовых проблем в связи с разрушением бизнес-империи Блиновских Алексей принял решение пойти на СВО, чтобы реабилитироваться попытаться вызволить супругу из СИЗО.



Ранее стало известно, что Блиновской доначислили ещё 227 млн рублей неуплаченных налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

