СМИ: Муж Блиновской отправился на СВО
Супруг блогера Елены Блиновской бизнесмен Алексей отправился в зону проведения спецоперации, передает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
Отмечается, что таким образом Алексей пытается избежать потери своего последнего бизнеса. Сейчас три фирмы из 12 уже находятся на стадии ликвидации.
Из-за финансовых проблем в связи с разрушением бизнес-империи Блиновских Алексей принял решение пойти на СВО, чтобы реабилитироваться попытаться вызволить супругу из СИЗО.
Ранее стало известно, что Блиновской доначислили ещё 227 млн рублей неуплаченных налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru