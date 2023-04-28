Обвиняемая в неуплате налогов Блиновская раскаялась и признала вину

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, в ходе допроса раскаялась в содеянном и полностью признала свою вину. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Блогеру Блиновской предъявили обвинение в уходе от налогов

Накануне Блиновскую задержали при попытке выехать из России, напоминает Ura.ru. У блогера провели обыски, пишет РИА ФАН. Против нее возбудили дело о неуплате налогов в размере более 918 млн рублей.

«Следствие ходатайствует перед Пресненским районным судом об избрании ... меры пресечения, связанной с ограничением свободы», — отмечается в сообщении в Telegram-канале Следкома.

Правоохранители в рамках предварительного расследования установят лица, которые осведомили Блиновскую о следственной тайне, охраняемой законом.

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ФОТО: sledcom.ru
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