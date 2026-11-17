В Крыму два человека погибли при атаке БПЛА
17 ноября 202609:00
Юлия Савченко
Два человека погибли при ударе БПЛА в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«В результате атаки... к сожалению, есть жертвы. Погибли два человека», — написал руководитель региона в мессенджере «Макс».
Как отметил Аксенов, власти окажут необходимую помощь и поддержку родным и близким погибших.
Ранее в Брянской области мужчина погиб при сбросе взрывного устройства ВСУ на автомобиль, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Стубб призвал лидеров ЕС вести переговоры с Путиным
- На Крымскому мосту приостановили движение машин и поездов
- ФСБ сорвала теракты Украины за $2,5 млн на юге России
- В Крыму два человека погибли при атаке БПЛА
- Над регионами России сбили 1441 украинский БПЛА
- Папа римский во время визита в Перу получил удар в лицо четками
- В Башкирии отражена массированная атака дронов на промзоны Уфы и Салавата
- Киев, Черкассы, Запорожье: ВС РФ ответили на новый удар по Крымскому мосту
- Президент Монголии объявил об отставке
- Володин: Призвавшей выкрасть данные бойцов СВО Каллас может грозить 20 лет тюрьмы