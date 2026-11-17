В Башкирии отражена массированная атака дронов на промзоны Уфы и Салавата
Массированную атаку БПЛА на промзоны Уфы и Салавата отразили в Башкирии. Об этом заявили в региональном Госкомитете по ЧС.
«Силами Министерства обороны, охраны предприятий, мобильными огневыми группами БАРС сбито более 50 беспилотников», — говорится в сообщении ведомства на платформе «Макс».
По данным комитета, все заводы продолжают работать штатно, критических повреждений не зафиксировано.
Ранее дроны атаковали Нижнекамск в Татарстане, были повреждены объекты в промзоне и дом. В результате пострадали семь человек, отмечает 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Стубб призвал лидеров ЕС вести переговоры с Путиным
- На Крымскому мосту приостановили движение машин и поездов
- ФСБ сорвала теракты Украины за $2,5 млн на юге России
- В Крыму два человека погибли при атаке БПЛА
- Над регионами России сбили 1441 украинский БПЛА
- Папа римский во время визита в Перу получил удар в лицо четками
- В Башкирии отражена массированная атака дронов на промзоны Уфы и Салавата
- Киев, Черкассы, Запорожье: ВС РФ ответили на новый удар по Крымскому мосту
- Президент Монголии объявил об отставке
- Володин: Призвавшей выкрасть данные бойцов СВО Каллас может грозить 20 лет тюрьмы