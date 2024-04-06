Блиновской в СИЗО разрешили звонить родственникам

Обвиняемой в мошенничестве и отмывании денег блогерше Елене Блиновской разрешили из СИЗО позвонить родственникам, рассказали РИА Новости в ОНК Москвы.

Блиновской предъявили обвинение в окончательной редакции

Ранее стало известно, что Блиновской доначислили ещё 227 млн рублей неуплаченных налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Тогда адвокат блогерши Наталья Сальникова заявила, что Блиновская готова пойти на мировое соглашение с Федеральной налоговой службой РФ, чтобы погасить долги.

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ФОТО: РИА Новости
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