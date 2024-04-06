Блиновской в СИЗО разрешили звонить родственникам
6 апреля 202414:40
Обвиняемой в мошенничестве и отмывании денег блогерше Елене Блиновской разрешили из СИЗО позвонить родственникам, рассказали РИА Новости в ОНК Москвы.
Ранее стало известно, что Блиновской доначислили ещё 227 млн рублей неуплаченных налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Тогда адвокат блогерши Наталья Сальникова заявила, что Блиновская готова пойти на мировое соглашение с Федеральной налоговой службой РФ, чтобы погасить долги.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru