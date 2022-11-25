28.11.2022 в 15:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «Запрет фильмов и изъятие книг. Как будет работать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды»

На днях Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ и смены пола. Согласно закону, нововведения коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы. Роскомнадзор заблокировал 5,5 тысячи сайтов, содержащих ЛГБТ-пропаганду. Издатели тоже отреагировали и приостановили продажи многих книг после запрета на «пропаганду ЛГБТ». Так, например, в каталоге одной из крупных сетей книжных магазинов в России начали пропадать сотни книг из списка молодёжной литературы. Если 23 ноября в рубрике было 2027 книг, то к 25 ноября в нём осталось меньше 1800 произведений. Теперь за нарушение запрета пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений» физлицам будет грозить штраф от 50 до 400 тысяч рублей, а юрлицам — до 5 миллионов рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Кого коснуться изменения в законе «о запрете пропаганды ЛГБТ»?

Кем будет регулироваться исполнение этого закона?

Что является предметом «пропаганды ЛГБТ»?

Будет ли меняться школьная программа в связи с принятием нового закона?

Коснется ли новый закон классических произведений?

Участники пресс-конференции:

первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Приглашены к участию:

представители книжных магазинов;

руководитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Фёдор Лукьянов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

