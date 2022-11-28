«Лолита» останется: Закон о запрете пропаганды ЛГБТ затронет книгоиздателей

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отметила, что именно книга послужила отправной точкой для закона. 

Классическая литература не попадает под закон о запрете пропаганды ЛГБТ, заявила эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инга Юмашева в пресс-центре НСН.

«Таких явных примеров среди классической литературы именно демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений в контексте, что это кого-то бы привлекало, нет. Если вы говорите про педофилию, говорите про «Лолиту», мы уже говорили, что мы видим из контекста, что повторить судьбу героя не хочется. Классические произведения никаких опасений не вызывают. Нужно быть бдительными к тому, что появляется. Например, «Лето в пионерском галстуке» и аналогичные произведения недопустимы на прилавках», - отметила она.

Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заметила, что именно эта книга стала отравной точкой для принятия нового закона.

«Я называю ее «та самая книга». Так часто о ней рассказали, так часто процитировали. Может быть, даже конкретно эта книга стала той самой отправной точкой для этого проекта. Мы были бессильны», - добавила она.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН назвала признаки, которые помогут отличить пропаганду ЛГБТ.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ЗаконЛГБТКниги
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