Депутат Буцкая: Владельцы соцсетей должны блокировать контент с пропагандой ЛГБТ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН рассказала, как новый закон о запрете пропаганды ЛГБТ отразится на работе социальных сетей.

«На владельцев социальных сетей возлагается обязанность осуществлять мониторинг социальной сети с целью выявления информации, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию, смену пола. У социальной сети есть владельцы, на них лежит ответственность. Они должны в досудебном порядке, отслеживая, что люди пишут, блокировать аккаунты, предупреждать аккаунты», - отметила она.

Со своей стороны, эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инга Юмашева рассказала, как этот механизм будет работать.

«Владельцы должны информировать Роскомнадзор, дальше эта информация оценивается. Если сообщение подтверждается, страница включается в единый реестр сайтов, которые содержат информацию, запрещенную к распространению в РФ. МВД будет задействовано при необходимости», - добавила она.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН назвала признаки, которые помогут отличить пропаганду ЛГБТ.

