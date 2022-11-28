Депутат Буцкая: Владельцы соцсетей должны блокировать контент с пропагандой ЛГБТ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей заявила, что новый закон возлагает эту ответственность на владельцев.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН рассказала, как новый закон о запрете пропаганды ЛГБТ отразится на работе социальных сетей.
«На владельцев социальных сетей возлагается обязанность осуществлять мониторинг социальной сети с целью выявления информации, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию, смену пола. У социальной сети есть владельцы, на них лежит ответственность. Они должны в досудебном порядке, отслеживая, что люди пишут, блокировать аккаунты, предупреждать аккаунты», - отметила она.
Со своей стороны, эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инга Юмашева рассказала, как этот механизм будет работать.
«Владельцы должны информировать Роскомнадзор, дальше эта информация оценивается. Если сообщение подтверждается, страница включается в единый реестр сайтов, которые содержат информацию, запрещенную к распространению в РФ. МВД будет задействовано при необходимости», - добавила она.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН назвала признаки, которые помогут отличить пропаганду ЛГБТ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 048 / сут.
Умерли
392 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 262 / сут.
- Пушилин заявил, что Артемовск близок к окружению
- В Киеве сообщили, что 55% абонентов находятся в режиме аварийных отключений
- Собянин оценил итоги реконструкции поликлиники в Западном Дегунине
- Исследование: Новогодний стол обойдется россиянам на 20% дороже
- Китайские заводы начали останавливать производство из-за коронавируса
- Мэр Махачкалы Салман Дадаев подал в отставку
- Медведев предрек скорый «развод» США с Евросоюзом
- СМИ назвали нового претендента на роль Джеймса Бонда
- Норвегия выделит два миллиарда крон на закупку газа для Украины
- Сербия и Камерун сыграли вничью в матче ЧМ-2022
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru