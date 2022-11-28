«Извращения и бордель»: Юмашева призвала вернуть театрам культурную роль
Эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства положительно оценила «очищение» театров.
Театры должны очищаться, им необходимо вернуть высокое призвание, заявила эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инга Юмашева в пресс-центре НСН.
«К сожалению, мы забыли, что грань дозволенного должна формировать мораль, а не желание заработать. Некоторые театры стали рассадником извращений, стали отвратительными. Сегодня это повод задуматься, театр – это способ сделать людей выше и чище, театр не должен быть борделем. Давайте возвращать театру его высокое призвание», - отметила она.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН назвала признаки, которые помогут отличить пропаганду ЛГБТ.
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