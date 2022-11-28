«Тихонько на кухне»: В Госдуме предложили геям перейти из клубов в квартиры
Инга Юмашева и Татьяна Буцкая рассказали, как новый закон о запрете пропаганды ЛГБТ повлияет на такие заведения.
Эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инга Юмашева в пресс-центре НСН рассказала, как новый закон о запрете пропаганды ЛГБТ отразится на гей-клубах.
«Я не думаю, что гей-клубы начнут закрывать. От принятия этого закона гомосексуалисты не исчезнут. Гей-клубы, если это не касается рекламы, вывесок, могут быть, посмотрим, как это будет», - отметила она.
При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предположила, что такие заведения начнут закрываться сами.
«Пусть собираются дома на кухне, тихонько. Думаю, гей-клубы будут сами закрываться», - сказала она.
На днях Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ и смены пола. Согласно закону, нововведения коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы. Роскомнадзор заблокировал 5,5 тысячи сайтов, содержащих ЛГБТ-пропаганду. Издатели отреагировали и приостановили продажи многих книг после запрета на «пропаганду ЛГБТ».
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