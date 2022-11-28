«Были толерантны»: Закон о запрете пропаганды ЛГБТ коснется рекламы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН отметила, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ может затронуть и некоторые рекламные ролики.

«Есть книги, а есть еще реклама. В рекламах зарубежных брендов вообще уже непонятно, где мужчины, где женщины. Раньше через звезд рекламировали бренды, теперь через бренды стали рекламировать норму жизни. Это опасно, ты уже не понимаешь, от какого шага предостеречь ребенка. Мы до последнего были толерантны, но всему приходит предел», -

Классическая литература не попадает под закон о запрете пропаганды ЛГБТ, заявила ранее эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инга Юмашева в пресс-центре НСН.

