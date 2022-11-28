«Были толерантны»: Закон о запрете пропаганды ЛГБТ коснется рекламы
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что западные бренды рекламируют образ жизни.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН отметила, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ может затронуть и некоторые рекламные ролики.
«Есть книги, а есть еще реклама. В рекламах зарубежных брендов вообще уже непонятно, где мужчины, где женщины. Раньше через звезд рекламировали бренды, теперь через бренды стали рекламировать норму жизни. Это опасно, ты уже не понимаешь, от какого шага предостеречь ребенка. Мы до последнего были толерантны, но всему приходит предел», -
Классическая литература не попадает под закон о запрете пропаганды ЛГБТ, заявила ранее эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инга Юмашева в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 048 / сут.
Умерли
392 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 262 / сут.
- Норвежского посла вызвали в МИД из-за задержания российских граждан
- Пушилин заявил, что Артемовск близок к окружению
- В Киеве сообщили, что 55% абонентов находятся в режиме аварийных отключений
- Собянин оценил итоги реконструкции поликлиники в Западном Дегунине
- Исследование: Новогодний стол обойдется россиянам на 20% дороже
- Китайские заводы начали останавливать производство из-за коронавируса
- Мэр Махачкалы Салман Дадаев подал в отставку
- Медведев предрек скорый «развод» США с Евросоюзом
- СМИ назвали нового претендента на роль Джеймса Бонда
- Норвегия выделит два миллиарда крон на закупку газа для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru