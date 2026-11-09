10.11.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Маркетплейсы в условиях перемен. Новые вызовы и новые возможности»
Российские маркетплейсы продолжают оставаться одним из ключевых каналов продаж для малого и среднего бизнеса. Вместе с тем условия работы для селлеров заметно меняются: усиливается конкуренция, растут расходы на логистику и продвижение, пересматриваются комиссии и требования торговых площадок. Всё это заставляет предпринимателей искать новые способы сохранять рентабельность, адаптироваться к изменениям рынка и обеспечивать дальнейшее развитие бизнеса.
Несмотря на меняющиеся условия, крупнейшие площадки продолжают наращивать обороты. Совокупные продажи Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» в 2025 году составили около 8,6 трлн рублей, хотя темпы роста уже не такие стремительные, как несколько лет назад. В этих условиях особую значимость приобретает поддержка предпринимателей. Селлерам доступны различные инструменты развития и адаптации бизнеса — от программ льготного кредитования и региональных мер поддержки малого бизнеса до образовательных программ, помогающих совершенствовать предпринимательские навыки и повышать эффективность работы на маркетплейсах.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Как сегодня живут и развиваются ведущие маркетплейсы?
- Какая поддержка сегодня доступна селлерам?
- Достаточно ли существующих мер господдержки?
- Как много российских брендов и дизайнеров представлены на маркетплейсах?
- Какие ключевые изменения произошли в поведении покупателей за последний год?
- Как искусственный интеллект и автоматизация меняют торговлю на маркетплейсах?
- Как изменится рынок маркетплейсов в ближайшие годы?
- Как сегодня развивается Fashion индустрия в России?
Участники пресс-конференции:
- Яна Головлева - директор по развитию бизнеса Ozon;
- Анна Арутюнян - руководитель направления по антимонопольной и регуляторной политике RWB;
- Олег Фатун - медиа менеджер, генеральный директор телеканала Fashion TV;
- Мария Ост - генеральный продюсер телеканала Fashion TV;
- Дарья Желтова - директор по развитию бренда O’SHADE.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8