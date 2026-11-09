10.11.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Маркетплейсы в условиях перемен. Новые вызовы и новые возможности»

Российские маркетплейсы продолжают оставаться одним из ключевых каналов продаж для малого и среднего бизнеса. Вместе с тем условия работы для селлеров заметно меняются: усиливается конкуренция, растут расходы на логистику и продвижение, пересматриваются комиссии и требования торговых площадок. Всё это заставляет предпринимателей искать новые способы сохранять рентабельность, адаптироваться к изменениям рынка и обеспечивать дальнейшее развитие бизнеса.

Несмотря на меняющиеся условия, крупнейшие площадки продолжают наращивать обороты. Совокупные продажи Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» в 2025 году составили около 8,6 трлн рублей, хотя темпы роста уже не такие стремительные, как несколько лет назад. В этих условиях особую значимость приобретает поддержка предпринимателей. Селлерам доступны различные инструменты развития и адаптации бизнеса — от программ льготного кредитования и региональных мер поддержки малого бизнеса до образовательных программ, помогающих совершенствовать предпринимательские навыки и повышать эффективность работы на маркетплейсах.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как сегодня живут и развиваются ведущие маркетплейсы?

Какая поддержка сегодня доступна селлерам?

Достаточно ли существующих мер господдержки?

Как много российских брендов и дизайнеров представлены на маркетплейсах?

Какие ключевые изменения произошли в поведении покупателей за последний год?

Как искусственный интеллект и автоматизация меняют торговлю на маркетплейсах?

Как изменится рынок маркетплейсов в ближайшие годы?

Как сегодня развивается Fashion индустрия в России?



Участники пресс-конференции:

Яна Головлева - директор по развитию бизнеса Ozon;

- директор по развитию бизнеса Ozon; Анна Арутюнян - руководитель направления по антимонопольной и регуляторной политике RWB;

- руководитель направления по антимонопольной и регуляторной политике RWB; Олег Фатун - медиа менеджер, генеральный директор телеканала Fashion TV;

- медиа менеджер, генеральный директор телеканала Fashion TV; Мария Ост - генеральный продюсер телеканала Fashion TV;

- генеральный продюсер телеканала Fashion TV; Дарья Желтова - директор по развитию бренда O’SHADE.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



