«Норма, интерес, желание»: В Госдуме объяснили, что считается пропагандой ЛГБТ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН назвала признаки, которые помогут отличить пропаганду ЛГБТ.

«Пропаганда – это когда ты о чем-то рассказываешь так, что человек понимает, что это дозволено, что это нормально. Это возбуждает интерес и желание попробовать. Когда совпадают эти вещи: норма, интересно, притягательно, это и есть пропаганда», - объяснила она.

На днях Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ и смены пола. Согласно закону, нововведения коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы. Роскомнадзор заблокировал 5,5 тысячи сайтов, содержащих ЛГБТ-пропаганду. Издатели отреагировали и приостановили продажи многих книг после запрета на «пропаганду ЛГБТ».