Депутат Буцкая обвинила группу «Тату» в пропаганде ЛГБТ
Татьяна Буцкая заявила, что до песен группы никому не приходило в голову, что «девочка может быть с девочкой».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН обвинила группу «Тату» в том, что их песни породили моду на нетрадиционные отношения среди девушек.
«Никогда в жизни в нашем детстве не приходило в голову, что девочка с девочкой, пока не вышли Тату. И стали девочка с девочкой за руку, потому что их видели, потому что на каждом канале, их везде крутили. Мальчик должен выглядеть, как мальчик, девочка должна выглядеть, как девочка. Если у тебя есть заболевание, его надо лечить, а не хвастаться», - отметила она.
Со своей стороны эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инга Юмашева отметила, что песни с ЛГБТ тематикой вообще не нужно слушать в «общественном поле».
«Вы считаете, что наше общество без песни группы «Тату» «Мальчик-гей» не сможет жить? Если кому-то очень нравится, включи наушники и слушай дома. Что делать с тем, что уже было? Мы знаем и творчество Моисеева, мы же можем без этого прожить. В общественном поле таких песен быть не должно», - подчеркнула она.
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