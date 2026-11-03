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Пресс-конференция, посвященная ежегодному спортивно-патриотическому фестивалю «Победить и вернуться»

Информация

Начало конференции

12:00

11 ноября 2026

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

11.11.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная ежегодному спортивно-патриотическому фестивалю «Победить и вернуться».

15 ноября 2026 года в Москве в многофункциональном спортивно-тренировочном комплексе Академия спорта «Динамо» планируется проведение спортивно-патриотического Фестиваля памяти погибших сотрудников Управления «А» ЦСН ФСБ России «Победить и вернуться». В рамках мероприятия состоятся соревнования по различным видам спорта: всестилевому карате и восточному боевому единоборству в дисциплине Кобудо для ветеранов, детей и молодёжи. Планируемое количество спортсменов около 1000 человек из разных регионов России и стран СНГ.

По словам организаторов, фестиваль «Победить и вернуться» мотивируют молодое поколение заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, совершенствовать свои физические навыки, психологическую устойчивость и помогают культивировать национальное самосознание, прививать чувство патриотизма, показывают пример любви к своему Отечеству.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

  • Сколько современной молодежи сегодня ведет спортивный образ жизни?
  • Как поменяется программа фестиваля «Победить и вернуться» по сравнению с прошлым годом?
  • Есть ли разница в каком возрасте ребенок приходит в спорт?
  • Какие качества в молодежи воспитывает спорт?
  • Какие мероприятия по популяризации спорта и патриотизма реализуются в России для молодого поколения?

Участники пресс-конференции:

  • Гущин Михаил Юрьевич - вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», руководитель Федерации практической стрельбы России;
  • Демин Юрий Викторович - президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»;
  • Долгов Алексей Владимирович -президент национальной Ассоциации каратэ;
  • Штурмин Алексей Борисович - один из основателей советской школы каратэ;
  • Левин Василий Александрович - учредитель фитнесс клуба «Ломов» в г.Москве, учредитель детского парка Левелэнд в г. Екатеринбурге;
  • Марков Денис Владимирович - заместитель генерального директора МКАО «Ареал»;
  • Хорева Екатерина Дмитриевна - руководитель Службы протокола Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: Пресс-служба фестиваля

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