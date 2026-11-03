11.11.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная ежегодному спортивно-патриотическому фестивалю «Победить и вернуться».



15 ноября 2026 года в Москве в многофункциональном спортивно-тренировочном комплексе Академия спорта «Динамо» планируется проведение спортивно-патриотического Фестиваля памяти погибших сотрудников Управления «А» ЦСН ФСБ России «Победить и вернуться». В рамках мероприятия состоятся соревнования по различным видам спорта: всестилевому карате и восточному боевому единоборству в дисциплине Кобудо для ветеранов, детей и молодёжи. Планируемое количество спортсменов около 1000 человек из разных регионов России и стран СНГ.



По словам организаторов, фестиваль «Победить и вернуться» мотивируют молодое поколение заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, совершенствовать свои физические навыки, психологическую устойчивость и помогают культивировать национальное самосознание, прививать чувство патриотизма, показывают пример любви к своему Отечеству.



В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:



Сколько современной молодежи сегодня ведет спортивный образ жизни?

Как поменяется программа фестиваля «Победить и вернуться» по сравнению с прошлым годом?

Есть ли разница в каком возрасте ребенок приходит в спорт?

Какие качества в молодежи воспитывает спорт?

Какие мероприятия по популяризации спорта и патриотизма реализуются в России для молодого поколения?

Участники пресс-конференции:



Гущин Михаил Юрьевич - вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», руководитель Федерации практической стрельбы России;

- вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», руководитель Федерации практической стрельбы России; Демин Юрий Викторович - президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»;

- президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»; Долгов Алексей Владимирович -президент национальной Ассоциации каратэ;

-президент национальной Ассоциации каратэ; Штурмин Алексей Борисович - один из основателей советской школы каратэ;

- один из основателей советской школы каратэ; Левин Василий Александрович - учредитель фитнесс клуба «Ломов» в г.Москве, учредитель детского парка Левелэнд в г. Екатеринбурге;

- учредитель фитнесс клуба «Ломов» в г.Москве, учредитель детского парка Левелэнд в г. Екатеринбурге; Марков Денис Владимирович - заместитель генерального директора МКАО «Ареал»;

- заместитель генерального директора МКАО «Ареал»; Хорева Екатерина Дмитриевна - руководитель Службы протокола Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 12:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

