Юмашева рассказала, кого затронет закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ затронет психологов, учителей, торговые сети и интернет, заявила эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инга Юмашева в пресс-центре НСН.

«Давайте коснемся темы, кто может пострадать от реализации этого закона на практике. Во-первых, он затронет тех, кто целенаправленно занимается ЛГБТ-пропагандой, получает деньги от наших геополитических противников, чтобы развивать это движение в нашей стране. Это политическая история. Эта тема коснется сексологов, психиатров, психологов, которые опираются на западные ценности и рассказывают об этом детям. Конечно, это помешает деятельности научных популяризаторов, которые будут рассказывать, что это нормально. Мы можем говорить и о педагогах в школах, которые будут проводить уроки толерантности. Закон коснется и торговых сетей, которые продают ту или иную продукцию, а также интернет-пространство», - рассказала она.

На днях Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ и смены пола. Согласно закону, нововведения коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы. Роскомнадзор заблокировал 5,5 тысячи сайтов, содержащих ЛГБТ-пропаганду. Издатели отреагировали и приостановили продажи многих книг после запрета на «пропаганду ЛГБТ».

