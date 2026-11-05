16.11.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Учебники о правильном питании. Как остановить эпидемию детского ожирения в России?»

По данным Минздрава России, к концу 2025 года в стране было зарегистрировано более 3,7 млн пациентов с ожирением, из них около 700 тысяч — дети. За последние пять лет количество зарегистрированных случаев ожирения среди детей до 14 лет увеличилось в 1,3 раза: с 382 тысяч в 2021 году до почти 493 тысяч в 2025-м. При этом в 2025 году темпы прироста новых случаев детского ожирения удалось замедлить до 1,4% против 4,2% годом ранее. Однако общая динамика по-прежнему вызывает обеспокоенность специалистов.

На фоне роста проблемы в России предпринимаются новые шаги по формированию культуры здорового питания среди школьников. В российских школах появится новая серия учебников «Здоровьесбережение. Я питаюсь правильно!» для учеников 5–9-х классов. Пособия подготовлены учёными Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии под научной редакцией академика РАН Геннадия Онищенко. В них школьникам расскажут о принципах сбалансированного питания, питьевом режиме, качестве продуктов, чтении этикеток и последствиях нарушения пищевого баланса. Отдельные разделы посвящены питанию подростков с избыточной массой тела и ожирением. Таким образом, борьба с детским ожирением всё больше смещается в сторону профилактики и формирования правильных привычек с раннего возраста.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Насколько масштабна проблема детского ожирения в России?

Почему количество детей с лишним весом продолжает расти?

Какую роль в развитии ожирения играют родители и семейные пищевые привычки?

В каком возрасте чаще всего начинает формироваться ожирение?

Какие заболевания грозят детям с избыточным весом в будущем?

Каким будет этот учебник. Насколько доступно и интересно детям будет преподноситься научная информация о питании?

Поможет ли введение новых учебников сформировать культуру здорового питания?

Можно ли остановить эпидемию детского ожирения в ближайшие годы?

Участники пресс-конференции:

· Академик РАН, заслуженный врач России, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко

· Академик РАН, Директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, заслуженный деятель науки Российской Федерации Дмитрий Никитюк

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



