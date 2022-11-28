Без песен про геев: Как закон о запрете пропаганды ЛГБТ затронет музыкальную сферу
Инга Юмашева отметила, что российская культура не потеряет ничего от запрета ряда песен.
Песни с ЛГБТ тематикой нельзя будет слушать в «общественном поле», заявила эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инга Юмашева в пресс-центре НСН.
«Вы считаете, что наше общество без песни группы «Тату» «Мальчик-гей» не сможет жить? Если кому-то очень нравится, включи наушники и слушай дома. Что делать с тем, что уже было? Мы знаем и творчество Моисеева, мы же можем без этого прожить. В общественном поле таких песен быть не должно», - подчеркнула она.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН назвала признаки, которые помогут отличить пропаганду ЛГБТ.
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