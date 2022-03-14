17.03.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Вслед за пармезаном. Как изменится продуктовая корзина в России?»

Эксперты всерьез обеспокоены обстановкой на рынке потребительских товаров из-за введенных против России санкций. Например, по сообщениям СМИ, в Омске базовая «продуктовая корзина» подорожала до 5 тысяч рублей. В некоторых регионах идет ажиотажный спрос на продукты питания, в связи с чем может возникать их дефицит. Слухи о том, что пропал сахар, стали распространяться по Москве и другим крупным городам еще на прошлой неделе. «С учетом нынешнего спроса в Новосибирской области запасов продуктов, включая сахар, крупы и консервы хватит на 24 дня, а основных непродовольственных товаров – на 65 дней.» - сообщает министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

В ходе пресс-конференции участники обсудят, на какие товары из продуктовой корзины идет ажиотажный спрос и почему, а также, как изменится продуктовая корзина в условиях наложения санкций.

Участники пресс-конференции:

президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон;

руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов;





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

