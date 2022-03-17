Колташов: России объявят «ненастоящий дефолт» на следующей неделе

«На самом деле, дефолт в России сейчас произойти не может: очевидна платежеспособность государства. В то же время очевидно, что этот дефолт, который нам, скорее всего, объявят – возможно, на следующей неделе – он выглядит как обзывание соседа. Вот не нравится вам сосед, и вы говорите: он шизофреник. К психиатрии это не имеет никакого отношения. Просто вам сосед не нравится, вы с ним в ссоре. Так и Запад: они говорят, что ввели против них санкции, а еще говорим, что у них дефолт. К реальным финансам это не имеет отношения, но может быть использовано в качестве давления на рубль», - сказал Колташов.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране нет условий для дефолта. Как отмечал экономист Денис Ракша в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», дефолт по валютным обязательствам не является синонимом всего плохого, что есть в экономике.

