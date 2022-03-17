Агропромышленник заявил о попытках спровоцировать голод в России
Некоторым компаниям не запрещали поставлять продукцию в Россию, но они делают это по своей воле, заявил Дмитрий Матвеев.
Западные компании спланировали акцию по отказу от поставок продукции в Россию, чтобы спровоцировать голод в стране, заявил в пресс-центре НСН президент агропромышленной ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев.
«Видно, что на сегодняшний день – это не санкции против России. Сегодня все это приобретает ощущение некой секты, в которую все вступают для того, чтобы как можно больше навредить России. Все, что сегодня происходит – делается для того, чтобы в России плохо прошла весенне-полевая компания. Если мы не сможем ее нормально провести, то будут серьезные проблемы в следующем году. Это направленная акция, чтобы спланировать голод. Есть компании, которым никто не запрещал поставлять продукцию в Россию, они делают это все по своей воле», - сказал Матвеев.
Он отметил, что в компании по производству сыра «Кабош» в последнее время увеличилась себестоимость продукции.
«Ни для кого не будет новостью, что у нас происходит то же, что и у всех. Мы сейчас за последние две недели увидели повышение себестоимости нашей продукции на 27%. Все поставщики перевели нас исключительно на предоплату», - резюмировал Матвеев.
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что на российском рынке нет рисков возникновения дефицита продуктов из-за санкций стран Запада. По ее словам, Россия переориентирует рынок и расширяет поставки из дружественных стран.
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