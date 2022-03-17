Президент гильдии пекарей и кондитеров объяснил, почему дорожает хлеб

«Цены на хлеб так же, как раки назад, не ходят. Хлеб дорожает всегда. В составляющие его себестоимости, помимо сырья (40%), входят услуги естественных монополий – вода, газ, электричества. Это до 10% себестоимости. Серьезный блок – земельно-имущественные отношения: аренда, налоги на землю и помещения. А также упаковка, транспортировка. Все эти расходы растут, но растут плавно. И совершенно точно темпы подорожания хлеба будут плавными и ниже инфляции», - сказал Кацнельсон.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что правительство России готово приступить к госрегулированию цен на социально значимые товары в крайнем случае.

