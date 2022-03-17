В гильдии пекарей и кондитеров заявили, что цена на хлеб выросла на 3,7%

Минобороны опубликует документы о работе военных биологов США на Украине Дмитрий Медведев написал свой первый пост в Telegram-канале ФАС проверяет всех участников цепочки поставок сахара Россия может признать дипломы вузов ДНР и ЛНР Леспром может способствовать производству детских подгузников и средств гигиены