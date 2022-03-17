В гильдии пекарей и кондитеров заявили, что цена на хлеб выросла на 3,7%
Процент роста цен на хлеб значительно ниже инфляции, заявил НСН Юрий Кацнельсон.
Цены на хлеб с декабря 2021 года по март 2022 года выросли в среднем на 3,7%, заявил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в пресс-центре НСН.
«Если сравнить март 2022 года к декабрю 2021 года, то цена на хлеб в среднем выросла на 3,7%. По Центральному Федеральному округу на 7%, по Северо-Западному на 1,3%, по Южному Федеральному округу на 1,5%. По СКФО даже есть минус 1,2%, но здесь просто органы статистики далеко не всех учитывают. ПФО на 2,5%, в УФО цены выросли на 1,8%. В Сибирском округе повысились на 2,2%, в Дальневосточном – на 1,6%. Это значительно ниже инфляции, это спокойные цифры. Поэтому здесь мы не видим никаких острых проблем. Все разговоры о том, что может быть дефицит… В основном никто не может запастись свежей хлебобулочной продукцией, потому что срок реализации у нее 72 часа. Но сухари, печенье, сушки, баранки – это все есть в избытке», - сказал Кацнельсон.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что правительство России готово приступить к госрегулированию цен на социально значимые товары в крайнем случае. По его словам, торговые сети сформировали достаточный запас большинства социально значимых товаров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 519 / сут.
Умерли
362 тыс.+576 / сут.
Выздоровели
15,8 млн+118 тыс. / сут.
- Xerox объявила о прекращении поставок в Россию
- Минцифры сообщило о масштабной атаке на сайты госорганов
- Россия и Украина договорились о совместной охране Чернобыльской АЭС
- Фридман заявил, что у оказавшихся под санкциями бизнесменов нет влияния на Путина
- СМИ: у берегов Ирана затонуло судно с 30 пассажирами
- Компания Qualcomm приостановила продажи в России
- Россиян предупредили о повышении цен на туристические поездки
- Райффайзенбанк продолжит работу в России
- Минкоммерции КНР выступило против антироссийских санкций США
- Минпромторг: Перебоев с сахаром в магазинах не будет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru