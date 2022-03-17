Раскрыта зависимость производства молочных продуктов от импорта
Производство зависит от поставок заквасок, но еще большая проблема - зависимость от оборудования, заявил НСН агропромышленник Дмитрий Матвеев.
В России на сегодняшний день очень серьезно стоит проблема импортозамещения оборудования для производства продуктов питания, в том числе для производства сыра и молока, заявил в пресс-центре НСН президент агропромышленной ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев.
«Мы с 2014 года занимались импортозамещением продуктов питания, но никто не задумывался о том, что нужно для производства этих продуктов питания. Импортозамещения оборудования для производства сыра и молока так и не произошло. Мы как покупали это все в Европе или на Западе, так и покупаем. Мы столкнулись с очень серьезной проблемой», - сказал Матвеев.
По его словам, оборудование многих предприятий связано с западными поставщиками, а из-за санкций ремонтировать и настраивать его работу будет невозможно.
«Восьмого марта мы зафиксировали 200 млн рублей убытков от инвестиций, которые мы уже обратно никогда не получим. Компания с 1 апреля должна была полностью перейти на платформы Oracle по управлению предприятием. Система была связана, в частности, с планированием и бюджетированием. На сегодняшний день эта карета превратилась в тыкву. Софт тоже заменить нечем. Все наше оборудование так или иначе завязано на западных поставщиках, ремонтировать и настраивать его работу мы можем только с ними. Они тоже могут отключить от услуг», - резюмировал Матвеев.
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что авиастроение, радиоэлектроника, реабилитационная индустрия, фармацевтика и энергетическое машиностроение являются самыми важными отраслями в промышленности России для ускоренного импортозамещения.
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