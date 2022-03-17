«Технологии, авиастроение и электроника»: Колташов назвал слабые места импортозамещения
Западные товары придется заменять китайской продукцией, заявил НСН экономист Василий Колташов.
Высокотехнологичная продукция, авиастроение и электроника являются самыми слабыми направлениями импортозамещения в России, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.
«По продовольствию импортозамещение сработало достаточно успешно. У нас есть два направления импортозамещения, по которым результаты весьма скромные. Первое направление – это высокотехнологичная продукция (детали автомобилей). Внезапная для потребителя санкционная атака привела к сбою и показала, что импортозамещение не достигло пока достаточных успехов. Второе – авиастроение, по нему не получалось достаточного прорыва в прежние годы, только сейчас мы можем рассчитывать на то, что эти направления будут развиваться. По электронике – также трудности, Тайвань перестал поставлять процессоры по российским патентам. Первичное, что произойдет – замещение западных товаров китайской продукцией», - сказал Колташов.
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что авиастроение, радиоэлектроника, реабилитационная индустрия, фармацевтика и энергетическое машиностроение являются самыми важными отраслями в промышленности России для ускоренного импортозамещения.
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